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Специалисты из ННГУ имени Лобачевского приступили к разработке так называемого детектора сонливости. Такое заявление сделал ректор университета Олег Трофимов в своем посте в Телеграм-канале.

Автоматическое устройство по ритму сердца сможет определять степень сонливости человека. Оно очень пригодится для контроля состояния машинистов, водителей, пилотов. Отмечается, что учеными был проведен эксперимент, в котором приняло участие более 200 человек, чей возраст составлял от 25 до 72 лет. Состояние испытуемых оценивалось в баллах по стандартам Каролинской и Стэнфордской шкалам сонливости.

Отмечается, что в ходе данного эксперимента изучалось состояние людей после выпитого ними кофе. По словам исследователей, разовое употребление данного напитка не имело никакого влияние на динамику сонливости участников. А вот у заядлых кофеманов специалисты обнаружили тягу ко сну в вечернее время.

Исследователям удалось установить, что сонливость у большинства участников была явно выражена в период с 20:00 до 22:00. А вот пик сонливости наблюдался утром, сразу после пробуждения.

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