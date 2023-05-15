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Сообщается, что рядом с Хмельницким начали работу дозиметрические патрули после мощных взрывов, которые произошли в результате удара сил РФ в конце прошлой недели. Есть предположение, что на складах в районе Хмельницкого мог находиться британский груз, включающий тонны боеприпасов с содержанием обедненного урана, которые были поставлены для ВСУ по разрешению Лондона.

Украинские источники сообщают о появлении ракет Storm Shadow, ракет для зенитных комплексов и упомянутых снарядов с обедненным ураном на военном складе, который был создан на базе одного из местных предприятий.

Дозиметрические патрули проводят замеры радиационного фона в необычных местах, включая областной центр, западную часть области и район Тернополя. Причина в том, что после удара ВС РФ, нанесенного по военному складу, ветер дул в западном направлении.

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