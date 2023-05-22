На территории одного из санаториев Анапы проходят раскопки, организованные экспедицией Института археологии РАН. Руководитель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка посетил место проведения раскопок.

Под землей была обнаружена целая «улица древних виноделов». На довольно компактной территории археологи смогли найти четыре винодельни с резервуарами, давильными площадками и ямами для хранения пифосов.

По словам научного сотрудника Отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН и начальника экспедиции Сергея Ильяшенко, все найденные объекты находятся в очень хорошем состоянии, что позволяет восстановить достоверный исторический облик Горгиппии.

Иван Чайка считает, что данная находка даст возможность более подробно раскрыть историю Анапы. Такая большая плотность античных находок в одном месте позволит создать новую достопримечательность города. Данная локация, по мнению Чайки, поможет в развитии туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».