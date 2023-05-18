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Западные союзники Украины высказывают свои опасения относительно приближения предела военной поддержки для Киева. Об этом сообщает «Российская газета». Одной из основных причин беспокойства являются предстоящие президентские выборы в США, запланированные на 2024 год.

Статья отмечает, что союзники Украины опасаются, что объем военной помощи в борьбе против России достигает своего предела, а высокопоставленные европейские чиновники все больше тревожатся относительно потока помощи в следующем году, в свете президентской кампании в США, вызывающей разногласия.

Газета указывает, что на данный момент США являются основным поставщиком военной помощи для Украины. По словам опрошенных изданием американских чиновников, у США остается достаточное количество ресурсов для поддержки Киева еще примерно на пять месяцев. Западные чиновники считают, что этот период станет для Украины последним шансом поменять ситуацию.

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