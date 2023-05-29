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Украинская сторона после провалившейся атаки на корабль “Иван Хурс” выложила свою видеозапись, якобы подтверждающую попадание одного из безэкипажных катеров по корме. Однако эксперты телеграм-канала «Морская мощь государства» называют этот ролик чистой воды фейком.

Они объяснили, что на записи видно, как беспилотный катер все ближе подходит к кораблю, а по нему стреляет пулемет на корме. Мимо дрона пролетают пули, которые врезаются в воду. Затем внезапно появляются помехи и спустя доли секунды катер оказывается у самой кормы. Но при этом по нему уже никто не стреляет, а тумба с пулеметом исчезла, будто ее и не было, передает издание “Взгляд”.

По словам авторов публикации, это просто работа программ, которые дают возможность подделать практически любую видеозапись. Напомним, корабль “Иван Хурс” уничтожил все три катера, после чего 26 мая прибыл в Севастополь.

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