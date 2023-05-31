Украинские СМИ считают идеальными сроками для начала контрнаступления период с 1 по 5 июня. Связано это с возможным отводом из Артемовска (Бахмута) сил частной военной компании “Вагнер”, сообщает “Военное обозрение”.

Аналитики с украинской стороны поясняют, что пока сложно сказать, будет ли ЧВК “Вагнер” выведена из Артемовска или нет. Ее основатель Евгений Пригожин один раз уже высказывал желание выйти из города, но так это и не сделал.

Если же вывод состоится, то начнется масштабная ротация, так как в город будут перебрасываться крупные силы ВС РФ. Делать это под постоянным артиллерийским огнем, который ведут ВСУ, очень сложно, могут быть серьезные потери, которые спровоцируют недовольство Пригожина.

Кроме того, РФ потребуется перебрасывать силы с других направлений, существенно их ослабляя, поэтому ВСУ могут пойти в контрнаступление и достичь успеха.