30 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сроки начала контрнаступления утверждены, а направления намечены. Практически такие же заявления сделали главком ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными силами Александр Сырский.

А вот в западных СМИ, которые несколько месяцев подряд смаковали детали будущего киевского контрнаступления, внезапно наступила полная тишина. Связано это, по мнению экспертов, с подготовкой какой-то крупной операции.

Не исключено, что ее частью являются атаки беспилотных аппаратов и нападения диверсантов на территорию России. Они призваны посеять сомнения в успехе у российского командования, а также спровоцировать панику населения. Запад надеется, что конфликт закончится переговорами, но хочет, чтобы они проводились непременно на условиях Киева. А для этого ему нужен серьезный военный успех, что маловероятно.