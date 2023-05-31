ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

30 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сроки начала контрнаступления утверждены, а направления намечены. Практически такие же заявления сделали главком ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными силами Александр Сырский.

А вот в западных СМИ, которые несколько месяцев подряд смаковали детали будущего киевского контрнаступления, внезапно наступила полная тишина. Связано это, по мнению экспертов, с подготовкой какой-то крупной операции.

Не исключено, что ее частью являются атаки беспилотных аппаратов и нападения диверсантов на территорию России. Они призваны посеять сомнения в успехе у российского командования, а также спровоцировать панику населения. Запад надеется, что конфликт закончится переговорами, но хочет, чтобы они проводились непременно на условиях Киева. А для этого ему нужен серьезный военный успех, что маловероятно.

Вам может понравиться

“Самая тяжелая ночь для ПВО”: Стало известно об ударах по объектам на Украине и мощных взрывах

Украинские телеграм-каналы снова пишут об “одной из самых тяжелых ночей для ПВО”. 29 мая ВС РФ нанесли целую серию ударов по Киеву, взрывы также гремели в Одессе, Полтавской, Кировоградской, Хмельницкой

Генерал Липовой: места крушения дронов, атаковавших Москву, свидетельствуют о попытках ВС Украины найти слабое место ПВО

Анализ мест падения украинских беспилотных летательных аппаратов свидетельствует о попытках вооруженных сил Украины найти слабое место в системе противовоздушной обороны Москвы. Об этом в интервью для News.ru рассказал генерал-майор авиации

РИА “Новости”: первый российский “стелс”-корабль проходит перепроектировку

Спуск на воду первого в России “стелс”-корвета произойдёт позже изначально запланированного срока. Это связано с тем, что боевое судно частично перепроектируют – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на неназваный информированный