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Специалисты Центра арктических исследований Университета Хоккайдо под руководством гляциолога Евгения Подольского в своем исследовании выяснили, в чем заключается причина ночного скрежета и грохота, слышимого на Эвересте.

Оказалось объяснение вовсе не является фантастическим или мистическим. Все дело в резких перепадах температур. В результате этого происходит сжатие льда, а это является причиной возникновения трещин. Поэтому ночью можно услышать эти странные и даже страшные звуки.

В целях проведения данного исследования ученые отправились в Гималаи Непала. Там они на протяжении трех недель жили в лагере поблизости с ледником Тракардинг-Трамбау. При помощи датчиков, которые измеряют вибрации внутри ледников, специалисты смогли собрать данные сейсмической активности. Затем они сопоставили эти значения с температурными и ветровыми показателями. Итоги своего исследования специалисты опубликовали в научном издании Geophysical Research Letters.

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