Китайские специалисты из научного университета Сунь Ятсена в своем исследовании доказали, что такие напитки, как кофе и чай благоприятно влияют на работу мозга человека. Ученые смогли установить взаимосвязь между потреблением человеком чая и кофе и толщиной макулярных нервных волокон сетчатки. Такую информацию сообщает издание Nutrients.

В своем исследовании ученые изучали потенциальный риск и пользу напитков, употребляемых человеком в повседневной жизни. Для участия в эксперименте было отобрано 35 человек. Все респонденты прошли опрос, в котором выяснилось по сколько чашек кофе и чая они выпивают в день. Затем они были разделены на четыре группы в зависимости от количества потребляемых напитков.

Выяснилось, что у людей, выпивающих не менее двух чашек кофе или чая в день, толщина макулярных нервных волокон сетчатки значительно увеличена. Слой таких волокон представляет собой группу нервных клеток, передающих визуальную информацию в мозг. Тонкий слой макулярных нервных волокон сетчатки приводит к повышенному риску развития нейродегенеративных дисфункций.