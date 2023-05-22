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Специалистами Массачусетского технологического института были разработаны специальные нити для наложения швов, которые позволят обнаруживать наличие воспалений, контролировать целостность раны. Также такие швы будут способны высвобождать лекарства. Результаты своей работы ученые опубликовали в издании Matter, передает Газета.ру.

По мнению исследователей, такие типы швов во многом помогут пациентам. Особенно они будут полезны для людей, страдающих таким заболеванием, как болезнь Крона. Нити могут быть адаптированы для заживления ран не только на коже, но и других органах, где наблюдение за процессом заживления раны не возможно.

Однако созданные ученые специальные шелковые нити  с электронными датчиками позволят медикам вести наблюдение за состоянием швов при помощи специальных беспроводных устройств. Создатели такой медицинской новинки также рассказали, что с помощью данных нитей можно осуществлять переноску лекарств для лечения воспалительных заболеваний кишечника и других внутренних органов.

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