Американские и японские специалисты в ходе своей научной работы выяснили, что существует возможность обратить процесс поседения волос вспять. Работа ученых была опубликована в научном журнале Nature.

Ранее специалисты считали, что цвет волос зависит именно от количества меланоцитов, отвечающих за пигментацию волос, которые с возрастом уменьшаются. Таким образом, появляются седые волосы. Однако новое исследование специалистов показывает, что на появление седины влияют не только меланоциты. Процесс появления седины у человека связан с активностью стволовых клеток в волосяных фолликулах. Оказывается, что с возрастом данные клетки становятся малоподвижными. К таким выводам ученые пришли после ряда экспериментов на лабораторных грызунах.

По предположению ученых, если они смогут заставить стволовые клетки в фолликулах волос снова стать активными, то седина может исчезнуть. Однако точного способа, каким образом можно «разбудить» эти клетки, специалисты еще не нашли. Но ученые уверены, что они находятся на верном пути.