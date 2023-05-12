Исследователи международного консорциума Zoonomia завершили свой научный проект, которым занимались на протяжении 20 лет. Ученые смогли расшифровать геном 240 особей различных животных из разных семейств. После этого они сравнили полученные данные с человеческой ДНК. Об этом сообщает РИА Новости.

Данные сведения помогли биологам понять, почему человек настолько отличается от других видов млекопитающих. В человеческом геноме специалистами были обнаружены зоны, которые связаны с развитием головного мозга, получившие название HAR, что расшифровывается, как зона ускоренного развития человека.

Биологи отмечают, что практически 30% HAR расположились в тех местах ДНК, в которых структурные вариации продемонстрировали, что геном человека значительно отличается от других животных. Причем данные отличия появились миллион лет назад. По словам специалистов, гены, которые в ответе за развитие головного мозга, каким-то образом оказались поблизости с энхансерами HAR. Это произошло из-за структурного видоизменения ДНК человека. Поэтому данный факт как раз и является поворотным моментом в истории человеческого вида.