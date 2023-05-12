Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи международного консорциума Zoonomia завершили свой научный проект, которым занимались на протяжении 20 лет. Ученые смогли расшифровать геном 240 особей различных животных из разных семейств. После этого они сравнили полученные данные с человеческой ДНК. Об этом сообщает РИА Новости.

Данные сведения помогли биологам понять, почему человек настолько отличается от других видов млекопитающих. В человеческом геноме специалистами были обнаружены зоны, которые связаны с развитием головного мозга, получившие название HAR, что расшифровывается, как зона ускоренного развития человека.

Биологи отмечают, что практически 30% HAR расположились в тех местах ДНК, в которых структурные вариации продемонстрировали, что геном человека значительно отличается от других животных. Причем данные отличия появились миллион лет назад. По словам специалистов, гены, которые в ответе за развитие головного мозга, каким-то образом оказались поблизости с энхансерами HAR. Это произошло из-за структурного видоизменения ДНК человека. Поэтому данный факт как раз и является поворотным моментом в истории человеческого вида.

Вам может понравиться

Редкий род бабочек назвали в честь Саурона из «Властелина колец»

Энтомологи обнаружили новый род бабочек, которые выделяются ярким оранжевым цветом крыльев и привлекают внимание темными пятнами, напоминающими глаза. Ученые приняли решение назвать этот род именем Саурона, в честь злого владыки

Созданы бесконечно делящиеся клетки для производства искусственного мяса

Группа ученых из Университета Тафтс разработала новый механизм, позволяющий создавать непрерывно делящиеся стволовые клетки животных. Результаты исследования опубликовало издание ACS Synthetic Biology. Обычные мышечные стволовые клетки, которые взяты из тканей

Риск инфаркта увеличивается во время магнитной бури в утреннее время

Во время магнитных бурь возрастает риск возникновения инфаркта, в особенности, ранним утром, около 4-5 часов. Об этом журналистам рассказала Наталья Клейменова, главный научный сотрудник лаборатории 403 Института физики Земли им.