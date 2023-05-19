Специалистами Мельбурнского университета и ARMI был найден потенциальный подход для замедления процессов старения мышц. Результаты своего исследования ученые опубликовали в британском научном журнале Aging Cell.

В своем исследовании ученые рассматривали африканских рыбок Нотобранх Фурцера (Nothobranchius furzeri), которых активно изучают с целью обнаружения новых данных о процессах старения. Стоит отметить, что рыбки этого вида имеют самую короткую продолжительность жизни среди всех других позвоночных. Однако процессы старения у этих рыбок имеют такие же характеристики, как и у человека.

Проанализировав скелетные мышцы на клеточном уровне, как молодых, так и старых особей Nothobranchius furzeri, специалисты обнаружили общие детали с возрастным истощением мышц у человека. По итогу ученые пришли к выводу, что метаболические процессы старения у этого вида рыб на поздней стадии их жизни начинают идти вспять, достигая омоложения. Поэтому исследователи уверены, что сконцентрировать свое внимание необходимо на изучении здоровья мышц, ведь это может быть ключевым фактором, который способствует продлению жизненного цикла у стареющего организма.