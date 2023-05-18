Специалистами Американского общества клинических исследований (ASCR) было обнаружено, что для поддержания здоровья нервных клеток у человека и животных отвечает транспортный белок. Ученые считают, что в пожилом возрасте наличие жирных кислот способствует улучшению когнитивных функций. Они уверены, что существует возможность возрождения в головном мозге человека способностей стареющих нейронов с целью улучшения их работы.

Присутствие в мозгу такого белка, как Mfsd2a обеспечивает в организме человека транспортировку лизофосфатидилхолина (LPC) в нейроны. По химическим свойствам Мfsd2a является ненасыщенным липидом, в котором содержатся жирные кислоты омега-3.

Отмечается, что в процессе старения человеческого организма данный белок претерпевает изменений. Происходит мутация и его мембрана становится очень тонкой. А это в итоге приводит к микроцефалии. Именно поэтому исследователи уверены, что омега-3 имеет свойство улучшать память человека, в особенности в пожилом возрасте. Эксперты намерены продолжать свои исследования в данной области.