Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалистами Американского общества клинических исследований (ASCR) было обнаружено, что для поддержания здоровья нервных клеток у человека и животных отвечает транспортный белок. Ученые считают, что в пожилом возрасте наличие жирных кислот способствует улучшению когнитивных функций. Они уверены, что существует возможность возрождения в головном мозге человека способностей стареющих нейронов с целью улучшения их работы.

Присутствие в мозгу такого белка, как Mfsd2a обеспечивает в организме человека транспортировку лизофосфатидилхолина (LPC) в нейроны. По химическим свойствам Мfsd2a является ненасыщенным липидом, в котором содержатся жирные кислоты омега-3.

Отмечается, что в процессе старения человеческого организма данный белок претерпевает изменений. Происходит мутация и его мембрана становится очень тонкой. А это в итоге приводит к микроцефалии. Именно поэтому исследователи уверены, что омега-3 имеет свойство улучшать память человека, в особенности в пожилом возрасте. Эксперты намерены продолжать свои исследования в данной области.

Вам может понравиться

Эйнштейн был не прав: ученые экспериментально доказали существование эффекта квантовой запутанности

Вопрос существования квантовой запутанности интересовал большую часть ведущих физиков прошлого века, в том числе и Альберта Эйнштейна. Однако только современные физики из Швейцарии смогли поставить эксперимент, являющийся почти абсолютным доказательством

Российские ученые создали искусственную роговицу глаза

Российским ученым удалось совершить прорыв в современной офтальмологии. Они смогли разработать искусственную роговицу глаза. Отмечается, что технологию будут применять с целью восстановления зрения у животных, получивших глазные травмы. В ближайшее

Финские ученые установили, что токсоплазмоз может быть полезен для человека

Специалистами финского университета Турку было выявлено, что люди, в чьем организме присутствуют токсоплазмы, обладают более привлекательной внешностью. Своим исследованием ученые поделились с изданием PeerJ Brain, Cognition and Mental Health. Стоит