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Специалистами Массачусетского технологического института и Гарвардского университета была обнаружена одна из особенностей долгожителей, которая представляет собой защиту от инфекционных заболеваний. Как выяснили ученые, у большинства долгожителей в кишечнике присутствует особый микробиом, способный поддерживать здоровье данного органа. Своими выводами научные сотрудники поделились с изданием Nature Microbiology.

Исследования продемонстрировали, что кишечные бактерии людей, чей возраст достиг 100 лет, способны вырабатывать уникального типа желчные кислоты, способствующие предотвращению инфекционных заболеваний. В рамках своей научной работы специалисты исследовали 195 образцов анализов людей, проживающих в Сардинии и Японии. Отмечается, что именно у долгожителей в кишечнике присутствовали бактерии, способные расщеплять сульфаты. Именно это и помогает организму бороться с инфекциями.

Специалисты также отмечают, что взаимодействие в кишечнике бактерий, вирусов и грибков способно предотвратить ряд возрастных заболеваний. Ученые намерены продолжать свои исследования в данной области.

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