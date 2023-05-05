Согласно информации портала Hi-Tech Mail.Ru, флагманский смартфон Apple iPhone 14 Pro теперь можно приобрести по более низкой цене в российских магазинах. Если в начале продаж крупные ретейлеры предлагали смартфон от 119 999 рублей, то сейчас его можно приобрести за 105 тысяч рублей. Таким образом, стоимость гаджета снизилась на 15 тысяч рублей, что составляет примерно 12,5%.

iPhone 14 Pro был представлен на ежегодной презентации Apple в сентярбре 2022 года. Одной из главных особенностей устройства стал новый вырез Dynamic Island, который также получила и версия Pro Max.

Смартфон iPhone 14 Pro имеет экран Super Retina XDR OLED на 6,1 дюйма с разрешением 2556 × 1179, а также три модуля камеры. Камера включает главный модуль с разрешением на 48 Мп, телеобъектив на 12 Мп и сверхширокоугольный датчик, разрешение которого равно 12 Мп.

Гаджет получил производительный фирменный процессор Apple A16 Bionic. Емкость батареи устройства равна 3200 мАч.