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Склад с новейшими боеприпасами, полученными Киевом от Запада, в буквальном смысле испарился, он был полностью стерт с лица Земли. Так прокомментировал недавний удар по Хмельницкому военный эксперт издания The War Zone Тайлер Роговей.

Он напомнил, что в результате вторичной детонации над Хмельницким появился огромный гриб, превратившийся в огненный шар. Это лишь подтверждает, что в городе хранилось передовое западное вооружение, которое ВСУ намеревались задействовать для прорыва обороны ВС РФ.

Ширина военной базы в Хмельницком достигала 800 метров, но после взрыва она просто исчезла. На спутниковых снимках хорошо видно, что на этой территории больше нет ничего.

Напомним, что 17 мая российские ВС также уничтожили склад с боеприпасами на судоремонтном заводе в Николаеве. Там на протяжении нескольких месяцев накапливался боекомплект для контрнаступления.

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