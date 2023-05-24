Россия, Украина, Эстония, Сирия, Пакистан и другие страны попали в список государств, в которых с 2011 года проводились тайные операции спецназа Великобритании. Такие данные со ссылкой на исследовательскую группу Action on Armed Violence приводит The Guardian – сообщает “Лента.ру”.

Речь идёт о нескольких британских спецподразделениях: SAS (специальная авиадесантная служба), SBS (специальная лодочная служба) и SRR (служба спецразведки). Всего в списке стран, где проводились тайные операции Великобритании, 19 позиций. Во всех случаях официального подтверждения участия британских военных не было.

Как отмечается в отчёте, наиболее активную деятельность британские спецслужбы вели в Сирии, куда прибыли ещё в 2012 году. Также спецназ Соединённого Королевства принимал участие в эвакуации дипломатов во время конфликта в Судане в 2023 году.

На запрос The Guardian в британском правительстве ответили, что по традиции действия британского спецназа власти не комментируют. Это давняя политика, которой придерживались и придерживаются официальные лица.