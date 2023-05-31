Доставка истребителей F-16 на Украину (если таковая всё же случится), а также подготовка для них пилотов могут занять длительное время: от нескольких месяцев до более значительного периода. В этой связи говорить о каком-либо влиянии таких поставок на ход возможного контрнаступления ВСУ не приходится. Такое мнение высказал в своей статье для Telegraph обозреватель Бен Фармер. Выдержки из материала приводит РИА “Новости”.

Фармер при этом указал, что проблему с подготовкой пилотов можно решить гораздо быстрее: управлять американскими истребителями в небе над Украиной могут и наёмники. Но такая затея выглядит слишком рискованной и вряд ли осуществимой. Помимо этого обозреватель указал: многие эксперты сходятся во мнении, что сами по себе F-16 не смогут дать украинской стороне превосходства в воздухе.

Возможная передача современных западных самолётов в распоряжение ВВС Украины обсуждается уже длительное время. Особого единства по этому вопросу среди западных военных и политиков нет. Некоторые из них утверждают, что из-за отсутствия опыта управления такой техникой у украинских пилотов, F-16 не смогут раскрыть весь свой потенциал. По мнению ряда высокопоставленных военных США, для того, чтобы сдерживать российские силы в воздухе, Киеву нужно, в первую очередь, продолжать поставлять системы ПВО.