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Дочь российской певицы Любви Успенской Татьяна Плаксина за последнее время очень сильно изменилась. Причем ее трансформации не только внешние, но и внутренние. Татьяна смогла наладить отношение со своей звездной матерью и справилась с наркотической зависимостью. Также она решила построить карьеру певицы.

Если сравнивать фотографии девушки сейчас и несколько лет назад, то сложно будет в них узнать одного человека. Татьяна Плаксина сейчас выглядит великолепно, однако она не перестает совершенствовать себя, прибегая к услугам современной косметологии и хирургии. В конце минувшего года восходящая звезда открыто заявила, что намеревается увеличить главное достоинство – грудь. Любовь Успенская поддержала желание дочери и заявила, что готова оплатить лучшую клинику.

Достаточно долгий период никаких новых изменений во внешности Татьяны замечено не было. Однако одно из новых ее фото, опубликованных в социальных сетях, демонстрирует вполне объемный бюст. Фанатам остается догадываться – действительно ли дочь Успенкой решилась на маммопластику или же фотография является результатом удачного подбора белья или фотошопа.

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