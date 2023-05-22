Директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Сергей Куличков рассказал журналистам, что загадочные звуки, зафиксированные учеными США в стратосфере, могут возникать из акустического волнового канала. По его словам, такой канал расположен на высоте стратосферы. И звук из него способен распространяться на тысячи километров.

Ученый подчеркнул, что в нижних слоях стратосферы, где она граничит с тропосферой, отмечается минимальная температура или звуковая скорость. Если ветер имеет определенное направление, то такой минимум скорости звука может поддерживаться. Именно поэтому волновод формируется для любых источников звука, которые находятся на высотах минимума. Звук внутри волновода способен распространяться на огромные расстояния – несколько сотен километров.

Таким образом, очень сложно установить точный источник звука. По словам Куличикова, для суждения о происхождении загадочного звука, записанного американскими учеными, все же необходимо детально изучить все данные. «Без записи самих сигналов на этот вопрос нельзя ответить. Но, точно, там никакой мистики нет», – заключил специалист.