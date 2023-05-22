Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Сергей Куличков рассказал журналистам, что загадочные звуки, зафиксированные учеными США в стратосфере, могут возникать из акустического волнового канала. По его словам, такой канал расположен на высоте стратосферы. И звук из него способен распространяться на тысячи километров.

Ученый подчеркнул, что в нижних слоях стратосферы, где она граничит с тропосферой, отмечается минимальная температура или звуковая скорость. Если ветер имеет определенное направление, то такой минимум скорости звука может поддерживаться. Именно поэтому волновод формируется для любых источников звука, которые находятся на высотах минимума. Звук внутри волновода способен распространяться на огромные расстояния – несколько сотен километров.

Таким образом, очень сложно установить точный источник звука. По словам Куличикова, для суждения о происхождении загадочного звука, записанного американскими учеными, все же необходимо детально изучить все данные. «Без записи самих сигналов на этот вопрос нельзя ответить. Но, точно, там никакой мистики нет», – заключил специалист.

Вам может понравиться

Нью-Йорк постепенно уходит под воду из-за большого количества небоскребов

Согласно новому исследованию группы ученых из Геологической службы США, Нью-Йорк постепенно уходит под воду из-за избыточного веса многочисленных небоскребов. По подсчетам специалистов в Нью-Йорке расположено около одного миллиона зданий, суммарный

New Yorker: американские ученые научились получать яйцеклетки из человеческой кожи

Группа исследователей из США открыла новый способ репродукции человека. Как сообщает в своем материале издание The New Yorker, теперь для получения генетического материала не обязательно использовать яйцеклетки. Ранее в эксперименте

В Анапе может появиться новая достопримечательность – «древняя улица виноделов»

На территории одного из санаториев Анапы проходят раскопки, организованные экспедицией Института археологии РАН. Руководитель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка посетил место проведения раскопок. Под землей была обнаружена