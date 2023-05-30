Несмотря на тот факт, что страны, входящие в состав Североатлантического альянса, пообещали предоставить Киеву американские истребители F-16 и обучить украинских пилотов, в действительности не перестают спорить по данному вопросу между собой. Об этом в своем материале сообщает обозреватель «Свободной прессы» Константин Ольшанский.

Представители киевского режима и лично Зеленский постоянно требуют от западных стран передать Украине современные американские истребители F-16. Однако абсурд ситуации заключается в том, что новых истребителей данной модели нет в наличии, а устаревшие самолеты, стоящие на вооружении отдельных стран, могут отправиться на Украину только в случае их замены современными истребителями.

Однако киевский режим хочет получить не просто самолеты американского производства, а готовые боевые эскадрильи. При этом украинские власти не против, чтобы управляли западными самолетами натовские пилоты, имеющие большой опыт полетов на данной технике. При этом вопрос, кто оплатит довольно обширный список желаний Киева, остается открытым. Немецкий канцлер уже заявил, что Германия не располагает американскими истребителями, которые можно было бы передать Киеву.