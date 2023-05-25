Тактика “огненной карусели” дает возможность ВС РФ эффективно уничтожать позиции противника и в то же время уклоняться от ответных ударов. Мобильные артиллерийские подразделения бьют по ВСУ и тут же меняют позиции, активно взаимодействуют с беспилотными аппаратами, которые выявляют врага и корректируют огонь.

Именно благодаря этой тактике ВС РФ уничтожили более трети полученных Киевом от США легких полевых гаубиц M777. Также в боях на Донбассе ликвидировано несколько радиолокационных станций для контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 Firefinder, что позволило фактически “ослепить” ВСУ, не давая им возможность устанавливать местоположение российских позиций.

Портал “Свободная пресса” отмечает, что эти радары пользовались огромной популярностью на мировом рынке оружия, однако сейчас она резко снизится, так их эффективность практически нулевая. Также Киеву стоило бы задуматься о смене тактики, потому что сейчас он ничего не может поделать с российской “каруселью”.