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По данным американского Института изучения военных конфликтов (ISW), российским войскам удалось освободить небольшой населенный пункт Масютовка, расположенный к югу от Купянска в Харьковской области.

На фоне критической ситуации с гарнизоном ВСУ в Бахмуте (ранее Артемовск) и уничтожением ЗРК «Патриот» в Киеве, стоимостью в 500 миллионов долларов, данная новость была воспринята в украинских пабликах крайне болезненно. О ситуации на Харьковском участке фронта рассказал в своем материале обозреватель «Свободная прессы» Александр Ситников.

Интересным является тот факт, что в украинском паблике DS (заблокирован на территории России), считающимся некоторыми экспертами теневым пресс-центром Генштаба ВС Украины, сообщили о возникновении «серой зоны» на правом берегу реки Оскол. Скорее всего, российским войскам удалось создать очень опасный для украинских вооруженных сил плацдарм, который в последующем можно будет использовать для окружения Купянска.

Некоторые украинские правдорубы очень резко отреагировали на решение командования 103-й ОБоТрО ВС Украины отправить для попытки отбить Масютовку своих солдат. По их словам, данное решение было похоже на сознательную ликвидацию личного состава подразделения своими командирами. В очередной раз украинское командование отправило на верную гибель бойцов теробороны 103-й бригады вместе с мотопехотой 92-й бригады, которые были ликвидированы российскими войсками.

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