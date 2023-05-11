Отправляя на Украину реактивные системы залпового огня HIMARS, Соединенные Штаты хотели показать всему миру, насколько мощным и неуязвимым является американское оружие. Но достигли совершенно обратного эффекта, рассказал порталу «Свободная пресса» военный эксперт Виктор Литовкин.

Он напомнил, что сейчас Пентагон пытается понять, почему его РСЗО вдруг стали действовать на Украине совершенно неэффективно. Специалисты уже обновили программное обеспечение, внесли в него серьезные коррективы, но ракеты продолжают лететь мимо целей.

Российские средства радиоэлектронной борьбы глушат сигнал GPS, ослепляя ракеты РСЗО HIMARS. Кроме того, боезаряды сбиваются практически любыми зенитно-ракетными комплексами ВС РФ – «Панцирь-С1», «Бук» и «Тор» без особых проблем расправляются с ракетами, не давая им долететь до цели.

Все это приводит к негативным последствиям для военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов. Потенциальные покупатели реактивных систем залпового огня внимательно следят за каждым их промахом на Украине и уже вряд ли будут раскупать «Хаймарсы» как горячие пирожки. Ведь выясняется, что они способны демонстрировать высокую эффективность только в боевых действиях против третьесортных армий. А в противостоянии с серьезным противником дают серьезные сбои.