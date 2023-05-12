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По информации, представленной изданием «Московский комсомолец», Шухрат Миталипов, уроженец СССР, внес предложение по применению митохондриальной заместительной терапии для рождения детей одновременно от трех родителей.

Эта технология дает возможность минимизировать риск развития некоторых патологий, таких как хроническая усталость, слабоумие, а также болезни сердца и печени, путем замены митохондриального набора матери на биоматериал здоровой женщины.

Однако МЗТ вызывает ряд вопросов и споров, в основном этического характера, в ряде стран, за исключением Великобритании, где применение МЗТ разрешено.

Ученые отмечают, что процедура замены митохондриального набора матери-донора не превышает 0,2%, что означает, что генетический материал, находящийся в ядре яйцеклетки, не подвергается изменениям.

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