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С началом спецоперации на Украине некоторые российские телеведущие больше не появлялись в эфирах передач. Некоторые из них осудили СВО, другие же предпочли выбрать нейтральную позицию.

Одним из первых шоуменов, которые высказали свое негативное отношение к спецоперации, является Иван Ургант. Авторское шоу телеведущего под названием «Вечерний Ургант» ушло с эфира после начала СВО. Известно, что ведущий покинул Россию и сейчас проживает в Израиле.

Его коллеги сообщают, что сейчас Иван активно подрабатывает на корпоративах. Он даже побывал на премьере российского фильма «Вызов» и намекнул о скором возвращении своей телепередачи на экраны телевизоров. Однако представители «Первого канала» данную информацию не подтвердили.

Шоумен и комик Александр Гудков также негативно отнесся к спецоперации. В своих соцсетях он написал о сожалении, что его день рождения совпал с началом спецоперации на Украине. Сейчас Гудков пребывает за границей. Недавно он выступал в Стамбуле на концерте проукраинской тематики.

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