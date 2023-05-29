Неожиданным способом решили бороться с дезертирство и алкоголизмом, которые процветают в теробороне и армии Украины. Различные телеграм-каналы публикуют видео с горящим автомобилем. Утверждается, что “легковушку” взорвал гранатой комбат ВСУ. В автомобиле ехали украинские бойцы. Об этом сообщает телеканал “360”.

Очевидцы уверяют, что инцидент произошёл недалеко от города Кременная. Несколько солдат отправились за бензином в соседний Лиман, воспользовавшись для этого служебным автомобилем. Сообщается, что военнослужащие при этом нарушили одно из главных правил: выезжать за пределы дислокации войск можно только одному человеку раз в две недели. Иные выезды запрещены.

Автор видеоролика сделал предположение, что подобным образом командиры ВСУ пытаются бороться с негативными явлениями в теробороне и армии. Дезертирство и пьянство стали обычным делом в рядах ВСУ.