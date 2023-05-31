Заявления Киева о “лучшей в мире” системе противовоздушной обороны Patriot внов оказались несколько преувеличенными. На видеороликах, которые стремительно разлетаются по Сети, видно, что ракеты PAC-3, обломки которых гордо демонстрировал Виталий Кличко, атаковали такие же боезаряды, выпущенные с другого ЗРК “Пэтриот”, пишет портал “Свободная пресса”.

Адекватные украинцы уже успели пошутить, что если американские комплексы не находят для себя целей, они начинают сбивать ракеты друг друга.

Несмотря на казус, Кличко по привычке назначил виновной в обстреле Россию и потребовал “возмездия”. Не исключено, что атака на Москву с применением восьми беспилотников и была ответом на его требование. Но как известно, все дроны уничтожены, так что и здесь Киев ждал традиционный провал.