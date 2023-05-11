Американскими специалистами из Калифорнийского университета была выявлена мутация в человеческой ДНК. По мнению ученых, именно этот фактор повлиял на развитие высокого интеллекта у людей. Поэтому в процессе эволюции человек стал умнее обезьяны. Ученые утверждают, что данные процессы происходили более 1 миллиона лет назад. Это открытие было опубликовано в научном издании Science.

Все млекопитающие имеют в своем геноме участки, сохранившиеся в ходе эволюционного развития. Однако данные участки в человеческом геноме претерпели ряд изменений, которые, по мнению ученых, определили ход развития человека. Причем специалисты уверены, что данный процесс происходил довольно быстро.

В ходе своего исследования ученые сравнили геномы 241 вида млекопитающих при помощи нейросети. В итоге они смогли выявить 312 генов HAR. Отмечается, что практически 30% HAR расположились в тех местах ДНК, в которых структурные вариации продемонстрировали, что геном человека значительно отличается от других приматов.