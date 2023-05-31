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В понедельник и вторник транспортные самолеты ВС США эвакуировали из польского Жешува натовских бойцов, которые получили ранения на Украине. Сперва военных доставил на авиабазу Рамштайн C-21A, а затем и A-330 отправил тяжелораненых в Берлин.

Телеграм-канал “Милитарист”, наблюдая за этой суетой, написал, что “на Украине кто-то важный из НАТО порезал пальчик”.

Не исключено, что эвакуация тяжелораненых натовских военных связана с ударами ВС РФ по центрам принятия решений. Напомним, что ракетные атаки пришлись на здания Минобороны Украины и Главного управления разведки, где шла подготовка новых террористических актов на территории РФ.

Напомним, попадание по зданию ГУР подтвердил президент РФ Владимир Путин. Также в Сети появились фотографии этого объекта с почерневшими от гари стенами.

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