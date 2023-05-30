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Для эвакуации раненных с поля боя украинский спецназ “Волки да Винчи” использует американскую бронетехнику. Её можно заметить в ролике, который публикует издание “Русская весна” (“РВ”).

Процесс эвакуации снят и смонтирован украинскими военными. На кадрах мелькают уничтоженный точным ударом БТР, а также внедорожник ВСУ. Основная часть ролика посвящена действиям спецназовцев: выжившего они несут до бронетранспортёра, в котором оказывают ему экстренную помощь.

“РВ” уточняет, что “Волки да Винчи” понесли серьёзные потери в ожесточённых боях за Артёмовск (Бахмут), который сейчас контролируется российскими силами. Само спецподразделение входит в группировку “Гонор”, а оно в свою очередь создано нацистскими украинскими элементами из “Правого сектора” (экстремистская организация, запрещена в России).

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