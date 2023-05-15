Первые спутниковые фото уничтоженного склада ВСУ в Хмельницком появились в Сети. Опубликовал их портал «Русская весна» в своем телеграм-канале.

Напомним, что после ракетного удара по этому складу радиационный фон в городе заметно вырос, а на улицах появились дозиметрические патрули. Скорее всего, они потребовались, так как на объекте хранились снаряды с обедненном ураном, которые Киеву передала Великобритания. Эти боезаряды предназначались для танков «Челленджер 2».

Ссылаясь на издание «Военное обозрение», корреспонденты также отмечают, что в Хмельницком уже несколько раз брали пробы, чтобы оценить последствия повышения уровня радиации.

Напомним, что удар по складу в Хмельницком был нанесен 12 мая. На следующий день ВС РФ также уничтожили крупный объект в Тернополе, где также наблюдается повышение радиационного фона.