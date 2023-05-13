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Военные корреспонденты портала «Русская весна» предположили, что российские истребитель-бомбардировщик Су-34 и вертолет Ми-8 были сбиты ракетами класса «воздух-воздух».

Они пояснили, что ВС РФ своевременно отреагировали на атаку противника и даже сумели перехватить несколько боезарядов. Однако два из них все же прошли сквозь оборону и сбили две воздушные машины. По мнению аналитиков, это могли быть американские ракеты AIM-120, которые запускались с украинских истребителей.

Власти Брянской области, над которой были сбиты самолет и вертолет, объявили план «Перехват». Они допускают, что Киев использовал ракеты «воздух-воздух», однако не исключают и работу диверсантов ВСУ, проникших на территорию региона.

Минобороны России пока не давало официальный комментарий на произошедшее, отмечают военкоры.

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