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В Киеве во время воздушной тревоги украинцы хотели укрыться на станции метро “Минская”, но дверь им никто не открыл.

Жители Киева на видео, опубликованном в украинских пабликах, рассказали, что сильно стучали в дверь, громко кричали, чтобы их впустили. Метро с самого начала конфликта используется в качестве укрытий при воздушной тревоге. Однако на “Минской” об этом видимо до сих пор не знают. Станцию просто закрыли на ночь и оставили людей на улице перед возможной угрозой.

Напомним, 29 мая ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар крылатыми ракетами и дронами-камикадзе, поразив военные объекты в Одессе, Киеве, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и других областях.

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