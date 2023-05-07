Инцидент с польским самолетом L410 «Турболет» так напугал ЕС, что миссия Frontex приостановила патрульные полеты над Черным морем.

Напомним, что воздушная машина с польским экипажем была перехвачена российским истребителем Су-35. Несмотря на то, что летчик ВКС действовал в рамках действующих международных правил, румынское Минобороны усмотрело «агрессивное поведение».

В ведомстве заявили, что пилот Су-35 якобы совершал опасные маневры, из-за чего возникла зона повышенной турбулентности. Именно в нее и угодил «Турболет». Испания и Румыния объявили тревогу, однако польские летчики все же сумели безопасно приземлиться.

В Польше заявляют, что Россия «устроила провокацию», но почему-то не объясняют, что понадобилось их L410 в Черном море, никакого отношения к стране не имеющем.