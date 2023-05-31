Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись, сделанную морскими пехотинцами 155-й бригады Тихоокеанского флота. Они снимали бытовые условия в зоне специальной военной операции, когда внезапно попали под удар украинских ракет.

Один из боезарядов пробил перекрытие и прилетел прямо в пункт базирования морпехов. Однако они достаточно спокойно отнеслись к вражеской атаке. Бойцы продолжили варить кашу, не обращая особого внимания на ракету. Это указывает на отличную стрессоустойчивость военнослужащих ВС РФ.

Военные корреспонденты отметили, что бойцы поступили в полном соответствии со старой военной поговоркой – прилеты прилетами, а обед должен быть по распорядку.

Напомним, что специальная военная операция продолжается, ВС РФ уверенно удерживают занятые позиции, а также переходят в наступление на целом ряде направлений.