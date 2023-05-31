ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись, сделанную морскими пехотинцами 155-й бригады Тихоокеанского флота. Они снимали бытовые условия в зоне специальной военной операции, когда внезапно попали под удар украинских ракет.

Один из боезарядов пробил перекрытие и прилетел прямо в пункт базирования морпехов. Однако они достаточно спокойно отнеслись к вражеской атаке. Бойцы продолжили варить кашу, не обращая особого внимания на ракету. Это указывает на отличную стрессоустойчивость военнослужащих ВС РФ.

Военные корреспонденты отметили, что бойцы поступили в полном соответствии со старой военной поговоркой – прилеты прилетами, а обед должен быть по распорядку.

Напомним, что специальная военная операция продолжается, ВС РФ уверенно удерживают занятые позиции, а также переходят в наступление на целом ряде направлений.

Вам может понравиться

Эксперт CNA Бендетт: БПЛА ВСУ Bayraktar TB2 оказались уязвимы перед российскими ПВО и РЭБ

Более 50 ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2, переданные Турцией Киеву, не смогли ничего противопоставить российским средствам ПВО и РЭБ, рассказал эксперт американского Центра военно-морского анализа (CNA) Сэмюэль Бендетт. Он рассказал изданию

Эксперт Михайлов рассказал о неэффективности французской техники на службе ВСУ

Тяжёлая военная техника, которую страны Запада передают Киеву, не слишком хорошо подходит для боевых действий в той климатической зоне, где расположена Украины. Это лучше всего видно на примере техники из

В Нижнем Новгороде разработают детектор сонливости

Специалисты из ННГУ имени Лобачевского приступили к разработке так называемого детектора сонливости. Такое заявление сделал ректор университета Олег Трофимов в своем посте в Телеграм-канале. Автоматическое устройство по ритму сердца сможет