Российским ученым удалось совершить прорыв в современной офтальмологии. Они смогли разработать искусственную роговицу глаза. Отмечается, что технологию будут применять с целью восстановления зрения у животных, получивших глазные травмы.

В ближайшее время специалисты планируют провести первые операции по восстановлению зрения лабораторным кроликам с помощью искусственной роговицы. Операции будут проводиться в лаборатории регенеративной ветеринарии научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета. По словам заведующей лаборатории Яны Христидис, травмы роговицы у животных являются очень распространенным явлением.

Специалистам предстоит оценить биосовместимость искусственной роговицы. Отмечается, что в случае успеха в дальнейшем подобные операции будут проведены и другим животным, в том числе кошкам и собакам. После завершения полноценного цикла испытания на животных, данная методика планируется применяться и для людей.