Команда ученых из Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) создала инновационную методику для тушения возгораний слоев торфяника, известных как зомби-пожары, которые способны тлеть под снегом весь зимний период и возобновляться при наступлении весны.

Методика предполагает поднятие глубинных тлеющих слоев торфа на поверхность. Далее их нужно распредлить по большой площади, перемешивая с грунтом и снегом. Для этой работы лучше всего применять бульдозеры.

Как отметил один из авторов метода, доцент кафедры лесоводства УГЛТУ Илья Секерин, методика тушения в зимний период была разработана из-за снижения уровня грунтовых вод, из-за чего стало трудно качать воду. Однако зимой холод является главным помощником в тушении торфяников, так как он останавливает химическую реакцию возгорания, как только очаг пожара остывает ниже 400 градусов по Цельсию.