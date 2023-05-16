Сотрудники Института ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ) СО РАН разработали новый способ считывания сигнала, издаваемого частицами темной материи во Вселенной, с помощью специального двухфазного криогенного детектора на основе аргона. Об этом сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН.

Разработанный российскими учеными прибор способен регистрировать свет в видимом диапазоне от частиц темной материи, главными кандидатами на роль которой являются так называемые WIMP (Weakly Interacting Massive Particle) или слабовзаимодействующие массивные частицы.

Результаты эксперимента с использованием детектора, которые доказали возможность использования новой концепции для регистрации света в водимом диапазоне от частиц темной материи, были опубликованы в научном журнале The European Physical Journal C.

По словам научного сотрудника ИЯФ СО РАН Владислава Олейникова, использование электролюминесцентного сигнала позволяет регистрировать WIMP с массой более 10 ГэВ/с2, поскольку тяжелая частица передает ядру аргона достаточное количество энергии.