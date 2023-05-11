Во время магнитных бурь возрастает риск возникновения инфаркта, в особенности, ранним утром, около 4-5 часов. Об этом журналистам рассказала Наталья Клейменова, главный научный сотрудник лаборатории 403 Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта.

По словам физика, основным влияющим фактором является колебание магнитного поля, возникающее во время магнитных бурь. Она подчеркнула, что учеными было проведено множество исследований в области причин возникновения инсультов и инфарктов. Они выяснили, что в тот момент, когда колебания магнитного поля начинают происходить с периодичностью в 1-2 секунды, то этот ритм полностью совпадает с сердечным. У людей, имеющих проблемы со здоровьем в сердечно-сосудистой системе, может ухудшаться самочувствие, включая возникновение инсультов и инфарктов.

Клейменова подчеркнула, что подобного рода колебания практически не влияют на людей в летнее время года. А вот в зимний период влияние возрастает. По ее словам, в декабре значительно увеличивается вероятность совпадения колебаний, от чего люди страдают от инфарктов и инсультов.