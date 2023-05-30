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Украина не претендует на “российскую землю” и стремится к “нормальным отношениям” с Россией. Об этом в интервью медиагруппе Funke рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Его цитирует ТАСС.

Отвечая на вопросы журналиста, Резников заявил, что украинская сторона не обстреливает Белгородскую область. “Российская земля нам не нужна”, – сказал глава оборонного ведомства. В то же время высокопоставленный чиновник отметил, что Киев стремится к таким отношениям с Москвой, которые сложились с ближайшими европейскими странами: Польшей, Словакией или Румынией.

Во время интервью подняли тему неоднократно анонсированного киевскими властями контрнаступления. По словам Резникова, наступательные операции возможны на нескольких участках. Но точных данных он не привёл, назвав среди возможных направлений восточное и южное.

Осенью прошлого года к России присоединились Запорожская, Херсонская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики. Эти территории Киев и его западные союзники по-прежнему считают частями Украины.

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