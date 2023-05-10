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Энтомологи обнаружили новый род бабочек, которые выделяются ярким оранжевым цветом крыльев и привлекают внимание темными пятнами, напоминающими глаза.

Ученые приняли решение назвать этот род именем Саурона, в честь злого владыки Мордора из книги «Властелин Колец». Два вида, которые образуют выявленный новый род, Saurona triangula и Saurona aurigera, маленькие по размерам, но привлекают внимание своим довольно необычным внешним видом. Их открытие и наименование имеют важное значение для науки.

В книге «Властелин Колец» описание ока Саурона содержит жуткие детали, такие как его бдительный и сосредоточенный желтый цвет, который окружен ярким огнем, и яму в форме черной щели его зрачка, открывающуюся в никуда.

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