Ведущие компании-разработчики в области Искусственного Интеллекта предупредили о смертельной опасности внедрения новых технологий в общественную жизнь всего человечества. Данное заявление было озвучено организацией Centre for AI Safety (Центр безопасности ИИ).

В публикации организации отмечается, что одним из глобальных приоритетов предотвращения рисков социального масштаба таких, как применение ядерного оружия или глобальная пандемия, должно стать также и снижение риска исчезновения всего человечества из-за бесконтрольного развития ИИ.

Открытое письмо с данным заявлением подписали уже более чем 300 человек, в том числе и генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей, сооснователем Google DeepMind Демис Хассаюис и генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман.

Ранее сооснователь компании Apple Стив Возняк, американский миллиардер Илон Маск и сооснователь Pinterest Эван Шарп совместно с другими известными личностями обратились к разработчиком систем на основе ИИ не создавать мощные системы на данном этапе развития человечества.