В результате новаторского археологического открытия мумии с отчетливо кавказскими чертами были обнаружены в Таримской впадине в Китае.

Откуда они взялись? Эти удивительно сохранившиеся тела, возраст которых насчитывает более 3 000 лет, вызвали любопытство исследователей во всем мире.

Используя самые современные криминалистические инструменты, эксперты приступают к деликатному исследованию, чтобы разгадать тайны, окружающие этих древних людей. По мере того, как разворачивается сложный процесс исследования древних находок, становится очевидным, что эти мумии обладают передовыми технологическими артефактами, в том числе бронзой, что бросает вызов общепринятым представлениям о сроках технологической диффузии.

Некоторые предполагают, что китайцы, возможно, самостоятельно изобрели бронзу, но присутствие этого сплава рядом с мумиями предполагает другое повествование.

Эти открытия проливают свет на жизнь жителей Тарима, населения, страдающего от трудных условий, о чем свидетельствует высокий уровень смертности среди детей. Раскрытие их историй требует тщательного анализа и уважения к древним останкам. Изучая образцы ДНК и изучая окружающий археологический контекст, исследователи надеются раскрыть происхождение этих загадочных мумий и их потенциальное влияние на древние китайские цивилизации.