Массовые разрушения стали следствием комбинированной атаки ВС РФ практически на все регионы Украины. Сообщается, что цели были поражены в Киевской и Одесской, в Хмельницкой и Львовской, в Полтавской и Черкасской областях. Также под удар попали Кировоградская, Житомирская и Винницкая области.

Российские ВС задействовали крылатые ракеты Х-101/Х-555, “Калибры” и дроны-камикадзе “Герань”. Последние устроили переполох в Одессе, так как подожгли портовую инфраструктуру.

По остальным регионам подробностей пока нет. Но можно предположить, что несколько десятков ракет поразили военные объекты, склады с боеприпасами и транспортно-логистическую инфраструктуру, используемую для транспортировки западной боевой техники к линии фронта.