Комиссия Кабинета Министров РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 года при условии его доработки с учетом одного замечания.

В декабре прошлого года глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу выступил с инициативой о повышении планок призыва на воинскую службу. Проект соответствующего закона был внесен в Госдуму уже в марте 2023 членами комитета по обороне Андреем Картополовым, Юрием Швыткиным и Андреем Красовым.

Планируется поднять призывной возраст с 18 лет до 21 года, а возраст для перехода в запас с 27 до 30 лет. При этом процесс повышения возраста призыва и перевода в запас будет повышаться поэтапно. В 2024 году призывной возраст будет находится в пределе 19-30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, а в 2026 году – от 21 до 30 лет.

При этом в соответствии с отзывом кабмина на данную инициативу правительством было предложено только одно изменение. Кабмин предлагает внести изменения в ст. 52 закона «О воинской обязанности и военной службе», а именно повысить возраст зачисления в запас с 27 до 30 лет для той категории граждан, которые не прошли воинскую службу по призыву, не имея на то законных оснований.