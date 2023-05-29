“Русская весна” показала видео уничтожения бронетранспортера ВС с как минимум 20 боевиками, облепившими броню боевой машины. Они пытались таким образом эвакуироваться, но сделать этого не удалось.

Военные корреспонденты отмечают, что эпизод произошел на Запорожском направлении. Предполагается, что речь идет о боевиках 71-й отдельной егерской десантно-штурмовой бригады, которые как раз совершали вылазку и могли попасть под огонь.

Спасти им не удалось, противотанковая управляемая ракета (ПТУР) разнесла бронетранспортер, причем боевики даже не успели разбежаться от БТР.

Напомним, что ранее сообщалось об уничтожении уникальной радиолокационной станции ВСУ дроном-камикадзе “Ланцет”.