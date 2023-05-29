ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
3
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

“Русская весна” показала видео уничтожения бронетранспортера ВС с как минимум 20 боевиками, облепившими броню боевой машины. Они пытались таким образом эвакуироваться, но сделать этого не удалось.

Военные корреспонденты отмечают, что эпизод произошел на Запорожском направлении. Предполагается, что речь идет о боевиках 71-й отдельной егерской десантно-штурмовой бригады, которые как раз совершали вылазку и могли попасть под огонь.

Спасти им не удалось, противотанковая управляемая ракета (ПТУР) разнесла бронетранспортер, причем боевики даже не успели разбежаться от БТР.

Напомним, что ранее сообщалось об уничтожении уникальной радиолокационной станции ВСУ дроном-камикадзе “Ланцет”.

Вам может понравиться

Эксперт CNA Бендетт: БПЛА ВСУ Bayraktar TB2 оказались уязвимы перед российскими ПВО и РЭБ

Более 50 ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2, переданные Турцией Киеву, не смогли ничего противопоставить российским средствам ПВО и РЭБ, рассказал эксперт американского Центра военно-морского анализа (CNA) Сэмюэль Бендетт. Он рассказал изданию

Киевская военная администрация: столица Украины подверглась самой массированной атаке дронами

Самая крупная массированная атака дронами-камикадзе обрушилась на Киев минувшей ночью, сообщили в военной администрации украинской столицы. Также отмечается, что в мае это уже четырнадцатый удар по городу. Глава администрации Сергей

Ракеты и «Герани» вызвали массовые разрушения по всей Украине

Массовые разрушения стали следствием комбинированной атаки ВС РФ практически на все регионы Украины. Сообщается, что цели были поражены в Киевской и Одесской, в Хмельницкой и Львовской, в Полтавской и Черкасской