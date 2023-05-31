Действующую группировку войск ПВО вокруг Москвы необходимо срочно наращивать как минимум в четыре раза, уверен военный эксперт Сергей Хатылев. Он напомнил, что ее сильно сократили в 90-х годах прошлого столетия и с тех пор не снабдили достаточным количеством зенитно-ракетных комплексов.

Так бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального прокомментировал атаку на Москву украинских дронов, которые повредили несколько зданий в столице.

По словам Хатылева, уже в 90-х нужно было осуществлять поставки новых ЗРК, но их производство еще не было налажено. Старые же комплексы С-300 морально устарели еще в конце 80-х годов. В результате получился разрыв, когда отслужившие свое ЗРК списали, а новые не задействовали. Лишь в 2007-м на вооружение начали поступать новые С-400 “Триумф”.

“Получился разрыв: технику сократили, части сократили, должны были поставить новые комплексы, которые по дальности перекрывали бы старые и их стрельбовые возможности тоже перекрывали бы. А этого не произошло”, – пояснил эксперт.

Он призвал уплотнять боевые порядки ПВО, задействовать новые комплексы, способные обнаруживать и сбивать именно беспилотные аппараты, летящие на небольшой высоте. Также нужно наладить связь с жителями столицы и Подмосковья, которые будут сразу сообщать об увиденных в небе дронах.