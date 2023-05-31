В здании штаба военной разведки Украины, по которому был нанесен удар ВС РФ, находился штаб управления с оперативными офицерами ВСУ и НАТО, а также с техническими средствами, позволявшими Киеву получать важную информацию о перемещениях российских войск. Поэтому ущерб от этой атаки оказался огромен. Но останавливаться на ней нельзя.

Следующими целями должны стать Генштаб ВСУ и командный пункт Минобороны, который был вынесен во Львов, рассказал изданию “Московский комсомолец” военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Полковник спецназа считает, что уничтожение этих объектов сильно подорвет возможности ВСУ для контрнаступления, фактически обезглавит армию противника на некоторое время. По мнению еще одного аналитика, Станислава Крапивника, серьезным психологическим ударом для украинской армии станет и атака на Офис президента на Банковой в Киеве.